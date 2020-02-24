حساب عمر بلمير على أنستغرام ينشر صورة إباحية

أثار حساب الفنان عمر بلمير على “أنستغرام”، الجدل، أخيرا، بعد تغييره صورة البروفايل، بأخرى جنسية، قبل حذفها، إذ لمح عمر إلى أن شخصا ما وراء ذلك.

وصدم متابعو عمر بلمير على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، بنشر صورة جنسية، غير لائقة، مكان الصورة الرئيسية للحساب، قبل حذفها.

ولمح عمر بلمير، بعد حذفه الصورة الجنسية من “بروفايله” في انستغرام إلى أن شخصا ما وراء الفعلة، رافضا كشف التفاصيل من منطلق أنه لا يفضل التبرير.

وقال عمر بلمير في “ستوري” على أنستغرام: “بغيت نقول واحد الحاجة، ومغنبررش حيت معنديش مع التبريرات.. كنقول لواحد الشخص راك معروف وأنا غنكمل الستوريات كأن شيء لم يحصل”.

واتهمت فئة من الجمهور بلمير بمحاولة شد الانتباه إليه، وخلق “البوز”، في وقت أصبحت فيه قرصنة الحسابات أمرا منتشرا، وهو ما يجعل هذه الفرضية واردة جدا، عكس الاحتمال الأول.