كورونا: إصابتان في سلطنة عمان وإصابة في العراق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت سلطنة عمان، اليوم الإثنين، أول إصابتين بفيروس "كورونا" المستجد لمواطنتين عمانيتين قدمتا من إيران، وفقًا لبيان صدر عن الهيئة العامة للطيران المدني تعليق كل الرحلات الجوية مع إيران.

ونقل تلفزيون عمان عن وزارة الصحة أن المصابتين تخضعان حاليا للحجر الصحي في المنزل، مشيرة إلى أن حالتهما مستقرة.

وكتبت الهيئة العامة للطّيران المدني العمانية في تغريدة على حسابها على موقع "تويتر" أن "الهيئة تُعلّق جميع رحلات الطيران المدني بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعارٍ آخر".

ويأتي إعلان مسقط بعدما أعلنت كل من الكويت والبحرين الإثنين أربع إصابات مؤكّدة لأشخاص عائدين من إيران، بينهم سائق بحريني لتوصيل طلاب ما دفع السلطات إلى إغلاق ثلاث مدارس.

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وأعلنت السلطات العراقية في مدينة النجف جنوبي بغداد، اليوم الإثنين، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن إيراني دخل إلى البلاد قبل قرار منع دخول المواطنين الإيرانيين قبل ثلاثة أيام.

(أ ب)

وأوضحت دائرة صحة النجف في بيان، أن "نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت اليوم أظهرت إصابة أحد طلبة العلوم الدينية من الجنسية الإيرانية ممن كانوا قد دخلوا إلى العراق قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بمنع دخول المواطنين الإيرانيين" إلى العراق.

وأضاف البيان أنه "تم الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحية بالتحري عن الزائرين والطلبة في محلات سكنهم ووجدوا شكوكا لدى هذا الطالب فتمت إحالته للمستشفى وأرسلت مسحات منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل وأظهرت نتائج التحليل أنه حامل للفيروس".

وظهر الوباء لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية في أواخر كانون الأول/ ديسمبر وانتشر إلى سائر أنحاء الصين وإلى أكثر من 25 دولة ومنطقة حول العالم.