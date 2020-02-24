القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 15 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، الإثنين، في حادث دهس استهدف جمعا من المشاركين في كرنفال احتفالي بمدينة فولكمارسن، بولاية هيس، وسط ألمانيا.
وقالت الشرطة الألمانية، في تصريحات صحفية، إنّ سيارة صدمت مجموعة من الناس، بينهم أطفال، ضمن كرنفال احتفالي، وتم القبض على منفذ الحادث، حسبما نقلت إذاعة "دويتشه فيله" المحلية (رسمية).
وأشارت الشرطة إلى أنه "من السابق لأوانه معرفة دوافع المنفذ". لافتة إلى أنه مازال غير واضح إذا كانت الواقعة متعمدة أم مجرد حادث سير عرضي.
وأفادت الشرطة أنه تم "توقيف" سائق السيارة بدون أن تكشف أي تفاصيل حول ظروف الحادث أو دوافع المشتبه به في وقت يحتفل قسم من ألمانيا بـ"اثنين الورود".
وشهدت ولاية هيس، وسط ألمانيا، في 19 فبراير/ شباط الجاري، هجوما إرهابيا ضد مقهيين للشيشة (الأرجيلة) في مدينة هاناو، أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم أتراك.
وأعلن الادعاء الألماني، اشتباهه في أن "كراهية الأجانب" الدافع وراء الهجوم المسلح المزدوج في هاناو.
كانت هذه تفاصيل خبر عشرات الجرحى إثر دهس حشد خلال كرنفال في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.