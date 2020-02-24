شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. محافظ شبوة يتفقد سير العمل في مشروع سور مطار عتق الدولي والان مع التفاصيل
الإثنين 24 فبراير 2020
تفقد محافظ محافظة شبوة محمد صالح عديو اليوم سير العمل في مشروع سور مطار عتق الدولي بمركز المحافظة البالغ طوله ثمانية كيلو وستمائة متر والذي يتم تنفيذه بتكلفة مائة وواحد وتسعين مليون ريال من الدعم الرئاسي المقدم للمحافظة .
وأشار المحافظ بن عديو إلى أهمية المشروع الذي ينفذ في إطار الجهود المبذولة لتأهيل المطار وإعادة تشغيله ليتمكن من الاضطلاع بدوره الخدمي المنشود في خدمة حركة المسافرين من وإلى المحافظة وكذا خدمة الحركة التجارية والاستثمارية فيها .. مشددا على ضرورة استمرار العمل في المشروع بنفس الوتيرة وبحسب المواصفات الفنية المحددة له .
ودعا المحافظ ملاك الأراضي المجاورة للمطار إلى التعاون اللازم مع الجهات المختصة لتسهيل إجراءات تنفيذ مشروع سور المطار وبحسب المسار المتفق عليه بين الجانبين .
وكان المحافظ قد التقى قبل ذلك بممثلين عن ملاك الأراضي المجاورة للمطار وناقش معهم السبل والإجراءات الكفيلة بحل ومعالجة أي اشكاليات قد تحدث حول عملية تنفيذ مشروع سور المطار بصورة ودية ودون الأضرار باحد ، مؤكدا الأهمية الكبيرة التي يكتسبها المطار للمحافظة والمواطنين فيها باعتباره من أهم المرافق الحيوية التي ستساهم بدور كبير في خدمة عملية التنمية المحلية بالمحافظة .
شارك في الفعاليتين وكيل المحافظة المساعد سالم الأحمدي ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس حسن البرمة ومدير عام فرع جهاز الأمن السياسي بالمحافظة العميد علي سويلم ومدير عام مطار عتق الدولي سالم لملس ومدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني محمد المرزقي ومدير عام السكرتارية الفنية بديوان المحافظة علي المضبوب ونائب مدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة مهدي جميع وعدد من المختصين .
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