نشطاء على تويتر يدعمون #التحالف_العربي_ضد_تركيا ومخططات أردوغان في المنطقة

الإثنين 24 فبراير 2020

أكد نشطاء وسياسيون عرب دعمهم لتشكيل تحالف عربي ضد تركيا، يهدف إلى وضع حد لمخططات الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يسعى لإعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية .



وأطلق النشطاء على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، هاشتاج بوسم "التحالف العربي ضد تركيا"، بالتزامن مع تردد أنباء عن إتفاق عدد من الدول العربية على تشكيل تحالف يقف في وجه أردوغان ومخططاته .

وحظي الهاشتاج بتفاعل كبير من قبل المغردين، الذين أكدوا أن الشعوب العربية ترفض وتندد بما يفعله اردوغان من دعم التطرف المسلح بالمنطقة .. مشددين على ضرورة أن وجود كيان عربي موحد يواجه هذا الخطر الذي يبث الفتن الطائفية ويدعم الارهاب بجميع اشكاله .

وأشار النشطاء إلى أن تركيا بزعامة أردوغان باتت تشكل خطراً على الأمن القومي العربي، لتحقيق مصالح خاصة .

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يقول المغرد slim medhat "عشان نحافظ على المنطقه العربيه لازم تحالف بعض الدول ضد العدوان التركي اللى بيخرب الدول العربيه" .

فيما أكد المغرد Yousef othman على ضرورة وجود اتحاد عربي ضد سياسة اردوغان الاستعمارية للدول العربية لمواجهة افكارة الاحتلالية وهو بمثابة غرفة عمليات لكبار المسؤليين .

فيما نبه mahjoub adam إلى أن تركيا تحرك جواسيس في المنطقه العربية ليتاح للاتراك أن تمسك بأوراق قوة جديدة في المنطقة تجعلها أكثر تحكما بشروط تفاهمات ومفاوضات مع الاوروبيين أو الروس والامريكيين.

وتوافقه بالرأي المغردة، يمنى شوقى، التي قالت أن اردوغان يقوم بتمويل العصابات والتنظيمات الارهابية المتطرفة لتكون جواسيس تركيا لنشر الفتن والرعب والاذي بين الشعوب العربية .