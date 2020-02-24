الإرياني : الميليشيات تصعد جرائمها الإرهابية تنفيذاً لسياسات إيران في المنطقة

الإثنين 24 فبراير 2020

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الميليشيات الإنقلابية الحوثية تصعد من جرائمها الإرهابية تنفيذاً لسياسات إيران التخريبية في المنطقة .



وجدد الإرياني في سلسلة تغريدات له بتويتر، اليوم الاثنين، تحذير الحكومة من خطر تواجد ميليشيات الحوثي في أجزاء من الشريط الساحلي على خطوط الملاحة وحركة التجارة الدولية، وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

واتهمت الحكومة، ميليشيات الحوثي باستغلال اتفاق السويد، وطالبت المبعوث الأممي باتخاذ موقف واضح وإعلان مصير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق السويد بشأن انسحاب الميليشيات من موانئ ومدينة الحديدة.

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وجاءت تغريدات الإرياني بعد اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقته ميليشيات الحوثي من الحديدة، إضافة إلى اكتشاف وتدمير 3 ألغام بحرية بمضيق باب المندب.

وأضاف الإرياني أن "العمل الإرهابي الفاشل الذي خططت الميليشيات الحوثية لتنفيذه جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد أطلق من محافظة الحديدة، واستمرار زراعة الألغام البحرية يؤكد من جديد الخطر الذي لا زال يمثله تواجدها في أجزاء من الشريط الساحلي على خطوط الملاحة وحركة التجارة الدولية وتهديدها للأمن والسلم الدوليين".

وأكد وزير الإعلام أن هذه" الجرائم الإرهابية ما كانت لتتم لولا استغلال الميليشيات الحوثية لاتفاق السويد واستمرار سيطرتها على موانئ ومدينة الحديدة"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأفاد الإرياني أن ‏العملية الإرهابية الفاشلة التي خططت الميليشيات الحوثية لتنفيذها في البحر الأحمر وباب المندب تأتي ضمن المسار التصعيدي لجرائمها الارهابية، بعد مقتل قاسم سليماني، تنفيذاً لسياسات نظام إيران التخريبية في المنطقة.