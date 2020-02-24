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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي : هناك صمت دولي تجاه سلوك إيران والان مع التفاصيل
الإثنين 24 فبراير 2020
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن هناك "صمتاً دولياً تجاه سلوك إيران في منطقة الشرق الأوسط".
وأكد وزير الخارجية، في كلمته أمام مؤتمر نزع السلاح بجنيف، الاثنين، "التزام المملكة بدعم جهود نزع السلاح في منطقة الشرق الأوسط".
وأعرب عن قلق الرياض من "حالة الجمود والتعثر التي تواجه مهام مؤتمر نزع السلاح".
وذكر الوزير أن "السعودية وقعت اتفاقيات دولية وتشريعات وطنية من أجل تفعيل جهود برامج نزع السلاح".
وأضاف وزير الخارجية السعودي أنه "لا يمكن سب وازدراء الأديان الأخرى تحت دعوى حرية الرأي".
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