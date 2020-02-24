تحريض_جمال_ريان يتصاعد بعد مكافاة تميم المجزية

الإثنين 24 فبراير 2020

تصاعد تحريض المذيع في قناة الجزيرة، جمال ريان، ضد العرب بذريعة القضية الفلسطينية بالتزامن مع إستلامه مبلغ نصف مليون دولار كمكافاة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني .



وأكد نشطاء عرب على تويتر، عبر هاشتاج "تحريض جمال ريان" أن جمال ريان يخدم الصهانية بتغريداته التحريضية .. لافتين إلى أن تحريضه لا يخدم القضية الفلسطينية التي يتأمر عليها مع قطر .

ووصف النشطاء في تغريداتهم جمال ريان بإنه عميل لإسرائيل .. لافتين إلى أن والده كان يعمل سمساراً لدى اليهود والصهاينه .

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وكشف النشطاء التاريخ الأسود لوالد مذيع الجزيرة وعمله سمسار أراضي باع صكوك أراض بالضفة الغربية لليهود .

وقد وثقت مناهج جامعة النجاح الوطنية، أكبر الجامعات الفلسطينية، من حيث عدد الطلاب، ومقرها مدينة نابلس” الدور المشبوه لوالد جمال ريان .

وظهر جمال ريان في فيديو له يذرف دموع التماسيح ويدعو الجماهير عن رأيها في تشكيل فرقاً خاصة مدربة تدريباً عالياً للتعامل مع رموز الدول العربية، وهو ما اعتبره كثيرون دعوة تأتي في إطار مخططات الإخوان المدعومين من قطر في المنطقة العربية .