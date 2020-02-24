رجل دين إيراني يتهم ترامب بالوقوف وراء تفشي كورونا في قم

الإثنين 24 فبراير 2020

قال رجل الدين الإيراني، سيد محمد سعيدي، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استهدف مدينة قم الدينية في إيران بفيروس كورونا، من أجل تدمير "ثقافتها وعظمتها" على حد تعبيره.



ولم يقدم سعيدي دليلا على اتهامه المثير.

Advertisements

وفي خطبة ألقاها في مدينة قم، التي تعتبر العاصمة الدينية في إيران، صرح سعيدي، بأن ترامب استهدف المدينة لأنها "ملجأ الشيعة في العالم"، بحسب ما أورد موقع راديو "فرادا" المتخصص في الشأن الإيراني، السبت.

وتابع "أن العدو يريد بث الرعب في قلوب الناس، بإظهار مدينة قم غير آمنة".

ومنذ انتشار فيروس كورونا، تداول كثيرون أنباء وتقارير تفيد بأن الفيروس القاتل "سلاح بيولوجي"، تطبيقا لنظرية المؤامرة