بالصور.. مسؤول بتعز يدشن الدورة التدريبية لموظفي الضرائب

الإثنين 24 فبراير 2020

دشن وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ،دورة تدريبية وتأهيلية لموظفي فرع مصلحة الضرائب والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بالمحافظة،حول "إجراءات الفحص الضريبي ومراجعة الإقرار وقواعد التدقيق والمحاسبة وأسس التقرير والذي اقامته مصلحة الضرائب بالمحافظة برعاية محافظ المحافظة نبيل شمسان ورئيس مصلحة الضرائب عوض احمد حمران.



وفي التدشين أكد وكيل أول المحافظة اهتمام السلطة المحلية ممثله بمحافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان بتأهيل وتدريب موظفي المكاتب الإيرادية والخدمية لتعزيز مستوى القدرات للموظفين واكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لما من شأنه الارتقاء بمستوى أداء العمل ونجاح مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الايرادية التي تتطلب خبرة وكفائة عالية وخاصة في تحسين مستوى الايرادات بما يحقق التنمية وتوفير الخدمات بالمحافظة .

كما اكد وكيل أول المحافظة على ضرورة ايجاد شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص من اجل الحفاظ على إيرادات الدولة ومكتسبات جميع المواطنين يقابله في نفس الوقت الحفاظ على حقوق التاجر والمستثمر في تسهيل كافة الإجراءات القانونية تشجيعاً وترغيبا له في زيادة الاستثمار وبالتالي زيادة الانتفاع للطرفين .

كما شدد على توحيد قنوات التحصيل الضريبي والجمركي وغيرها من الإيرادات التي ينبغي تحصيلها وضبط الاختلالات والتعامل بشفافية والعمل بحسب اللوائح والقوانين المنظمة والابتعاد عن التجاوزات والتصرفات الفردية التي تعيق مستوى التحصيل وتدني الايرادات وتعرض البعض للمسائلة القانونية .

واشار المخلافي أن هذه الدورة التدريبية النوعية الخاصة في تقييم الإجراءات القانونية في الفحص الضريبي تأتي ضمن اولويات وخطة السلطة المحلية للعام 2020 تحت اشراف قطاع التخطيط والتدريب برئاسة مصلحة الضرائب لبناء قدرات موظفي الضرائب لتلافي القصور خلال الاعوام السابقة وبما يحقق الاهداف المرجوة .

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من جانبه أوضح وكيل مصلحة الضرائب فؤاد الحاج أن مصلحة الضرائب تسعى الى تأهيل موظفي المصلحة في جميع المحافظات من أجل اكسابهم معلومات ومهارات حول العديد من جوانب الاجراءات الضريبية ومراجعة الإقرارات وقواعد التدقيق المحاسبية وأسس التقدير وتأهيل الكادر الفني بفروع المصلحة ابتداء من الحصر وثم الإقرارات والمراجعة والتحصيل كما ستعمل هذه الدورة الى إكساب المتدربين مهارات نوعية في مجال تنمية الموارد الضريبة بشكل كامل .

كما أشار مدير عام فرع مصلحة الضرائب بالمحافظة محمد السبئي أن هذه الدورة هي أول دورة تقيمها مصلحة الضرائب بالمحافظة منذ بداية الحرب وانقلاب الميليشيا الحوثية على الشرعية ، مشيرا بأن الدورة التي بدأت اليوم الموافق 23 فبراير حتى 12 مارس 2020 وستشمل الجانب النظري والنزول الميداني من أجل إلزام المكلفين بتقديم إقرارتهم في الموعد المحدد والقانوني وبشكل منظم وياتي ذلك ضمن خطة المكتب لهذا العام في مواجهة الصعوبات والتحديات الراهنة التي تعيق مستوى تحصيل الايرادات بالشكل المطلوب .

وتخللت الدورة عدد من المداخلات والنقاشات من قبل مدراء عموم الموارد المالية بديوان عام المحافظة وكبار المكلفين والغرفه التجارية حول العديد من المواضيع التي من شأنها اتخاذ الاجراءات اللازمة في تنفيذ الاقرارات الضريبية وتجسيد العلاقات بين القطاع العام والخاص بما يعزز تحسين مستوى الايرادات وتذليل كافة العوائق والصعوبات التي تواجه الجميع ويما يخدم المصلحة العامة.