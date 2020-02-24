شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إتاوات حوثية جديدة تستهدف شركات الأدوية في صنعاء والان مع التفاصيل

الإثنين 24 فبراير 2020 تواصل مليشيا الحوثي فرض الاتاوات على مختلف المجالات ومنها شركات الأدوية بالعاصمة الواقعة تحت سيطرتها.

حيث شنت الميليشيا حملة إتاوات جديدة تستهدف شركات الأدوية في العاصمة صنعاء. ونقلت صحيفة العاصمة عن مصادر طبية القول إن الميليشيا شنت حملة إتاوات باهظة تستهدف شركات ومصانع الأدوية في العاصمة صنعاء بحجة جمع الضرائب. Advertisements وكشف المصادر أن الميليشيا فرضت على مصنع الدوائية الحديثة ضريبة مالية تصل إلى مليار ريال يمني، رغم سداد المصنع للضرائب المقرة وفق القانون اليمني. وبحسب مستوردي أدوية فإن تعسفات ميليشيات الحوثي المتواصلة على الشركات والمصانع الدوائية تهدف إلى استكمال السيطرة على هذا القطاع الحيوي بعد السيطرة الكاملة على القطاع الحكومي، إضافة إلى اعتباره مصدرا آخر للثراء والفساد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة إتاوات حوثية جديدة تستهدف شركات الأدوية في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.