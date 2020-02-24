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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. القوات الجنوبية بالضالع تفشل تسللا للمليشيات بالفاخر والان مع التفاصيل
الإثنين 24 فبراير 2020
تمكنت وحدات القوات الجنوبية المشتركة فجر اليوم من إفشال تسلل ميداني للمليشيات الحوثية في جبهة الفاخر الإستراتيجية شمال غربي الضالع.
وبحسب مصدر ميداني في لواء الشهيد"شلال الشوبجي" فان مسلحين حوثيين حاولو التسلل صوب مواقع القوات الجنوبية المرابطة في حبيل الكلب و عددا من نقاط القتال المحورية بالفاخر.
وطبقا للمصدر: فان اشتباكات عنيفة اندلعت هناك بين القوات الجنوبية و عناصر المليشيات استخدمت فيها أسلحة الدروع و الأسلحة الرشاشة.
وأوضح المصدر ان مقاتلي القوات الجنوبية تمكنو من إفشال تسلل عناصر المليشيات و إجبارهم على التراجع صوب ثكناتهم السابقة.
يذكر ان جبهات القتال المشتعلة بالضالع تشهد وتيرة تصعيدات ميدانية جديدة بعد استقدام المليشيات لتعزيزات جديدة من مليشيات ما يسمى لواء الهالك "الصماد" و مجاميعا من المسلحين القبليين من المحافظات التي تسيطر عليها المليشيات شمالي و وسط اليمن .
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