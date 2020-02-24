شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس ويكيليكس قد يلجأ للإنتحار في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

طالب محامي جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس خلال جلسة محكمة بريطانية اليوم الاثنين بعدم تسليم موكله للولايات المتحدة مضيفا أن موكله لن ينال محاكمة عادلة ومن الممكن أن يقدم على الانتحار.

وقال المحامي إدوارد فيتزجيرالد إن تسليم أسانج سيعرضه لمعاملة غير إنسانية ومهينة وذلك من خلال حكم جائر يصدر ضده وظروف سجن غير مواتية.

وقال المحامي إن طلب التسليم الذي تقدمت به الولايات المتحدة تحركه دوافع سياسية أكثر من أي جرائم حقيقية. وأضاف أن تسليمه سيكون ظالما وقمعيا بسبب حالته النفسية وخطر انتحاره.

وتابع أن موقف الولايات المتحدة من أسانج تغير عندما تقلد دونالد ترامب السلطة وأن الرئيس الأمريكي أراد أن يجعل موكله عبرة لغيره.

Advertisements

وقال فيتزجيرالد إن الحكومة الأمريكية رأت في عام 2013 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما أن أسانج يجب ألا يواجه أي إجراء. لكن في عام 2017 بعد انتخاب ترامب في عام 2016 تم توجيه الاتهام لأسانج.

وتساءل المحامي عن سبب هذا التغيير. وقال "الإجابة أن الرئيس ترامب جاء إلى السلطة بتصور جديد لحرية الرأي وعداء جديد للصحافة تصاعد فعليا لحد إعلان الحرب على الصحفيين الاستقصائيين".

ومضى المحامي قائلا إن الاتهام تم توجيهه "ليس على أساس تكشف وقائع جديدة بل بسبب أن القضية صارت مطلوبة سياسيا ومرغوبا فيها".