شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 300 مدرسة في بريطانيا بسبب الثلوج والفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أكثر من 300 مدرسة أبوابها اليوم في الوقت الذي غطت فيه الثلوج أجزاء من بريطانيا بسبب الطقس القارص، خاصة في شمال إنجلترا وأسكوتلندا وإيرلندا الشمالية، بينما ستشهد مناطق جنوبية أخرى فيضانات قد تشكل تهديدًا لحياة المواطنين.

وتتضمن توقعات الطقس أسبوعين من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي بدأت مع العاصفة "سيارا"، واستمرت مع العاصفة "دينيس"، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن العواصف الثلجية ستكون الأسوأ على الأراضي المرتفعة.

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وبالإضافة إلى الأمطار، فهناك تحذيرات شديدة من الفيضانات، حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية 182 إنذارًا بالفيضانات.

وتتسبب الأعاصير والفيضانات في حدوث مشاكل في المواصلات والتنقل وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الأفراد.

وأصدر مكتب الأرصاد تحذيرات من كثرة هطول الأمطار والثلوج في إيرلندا الشمالية وشمال إنجلترا، واستمر التحذير الشديد من الفيضانات المستمرة في جميع أنحاء إنجلترا، كما حذر من نزول الثلوج الليلة وغدًا، وأن الطقس القاسي سوف يستمر حتى يوم الأربعاء مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتوقع هطول أمطار غزيرة يوم الجمعة.