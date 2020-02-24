شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد: مقتل وإصابة 10 جنود أتراك في قصف جوي بإدلب والان نبدء بالتفاصيل

سقط اليوم عشرة جنود أتراك بين قتيل وجريح جراء قصف جوي نفذته مقاتلات طائرات مقاتلة سورية وروسية على منطقة كنصفرة الواقعة بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب. كما تسببت الغارات، وفقاً لما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان، بإعطاب وحرق عدة آليات عسكرية تركية. وفي السياق، رصد المصدر شن القوات التركية والفصائل اليوم هجوم بري كثيف على بلدة النيرب الخاضعة لسيطرة قوات النظام بالقطاع الشرقي من الريف الإدلبي، حيث يأتي الهجوم في ظل قصف صاروخي تركي مكثف عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية.

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