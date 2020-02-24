شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تمنع مواطنيها السفر إلى إيران وتايلاند والان نبدء بالتفاصيل

قررت الإمارات منع سفر مواطني الدولة إلى إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر وذلك في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية فى بيان اليوم الاثنين إنه " في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الإلتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة وصحة المواطنين، تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من جمهورية إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر.

يشار إلى أن عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في الامارات بلغ حتى يوم السبت الماضي 13 حالة، تم شفاء 3 حالات منها.