الصحة تكشف إجراءاتها في المطارات والمنافذ بشأن 'كورونا'

كشفت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن إجراءاتها في المطارات والمنافذ الحدودية بشأن "فيروس كورونا".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قوله، إن "اجراءات وزارة الصحة بالدرجة الاولى ، هي التركيز على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والمطارات".
واضاف البدر، أن "الوزارة لديها مؤسسات صحية وفرق مدربة مهيأة مجهزة بكل ما تحتاجه بالقرب من كل مطار او كل منفذ حدودي اضافة الى تهيئة مؤسسات صحية لحالات الاحتجاز او الحجر".
وشدد على "التثقيف والتوعية الصحية حول مرض كوورنا وطرق الوقاية من انتقال هذا الفايروس من خلال الاهتمام بالنظافة الشخصية وارتداء الكمامات واستخدام المناديل الورقية ذات الاستخدام الواحد".
واضاف البدر، أن "الوزارة لديها مؤسسات صحية وفرق مدربة مهيأة مجهزة بكل ما تحتاجه بالقرب من كل مطار او كل منفذ حدودي اضافة الى تهيئة مؤسسات صحية لحالات الاحتجاز او الحجر".
وشدد على "التثقيف والتوعية الصحية حول مرض كوورنا وطرق الوقاية من انتقال هذا الفايروس من خلال الاهتمام بالنظافة الشخصية وارتداء الكمامات واستخدام المناديل الورقية ذات الاستخدام الواحد".
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