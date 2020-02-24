"بينتس" الألمانية.. سحر البحر الممزوج بالعمارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجذب بلدة بينتس الصغيرة الواقعة في جزيرة روجين في بحر البلطيق أكثر من 500 ألف زائر سنويا. وتستضيف هذا العام فعاليات تستمر شهرا تركز حول فن العمارة المميز بها خلال مايو المقبل. السياحة في تايلاند تنتظر خبرا سارا للتعافى من كورونا قفزة في أعداد السياح وضيوف الفنادق بأبوظبي ودبي تتمسك الفيلات الكلاسيكية ذات الجدران البيضاء والواقعة على طول البحر والفنادق أيضا بطراز معماري واحد ولكنها معا تشكل كنزا تاريخيا جرى إنشائه في نهاية القرن التاسع عشر أو في أوائل القرن العشرين لتدمج عناصر الفن الحديث.

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