ملتقى تحدي الأمية 2020.. رؤى معاصرة لتعزيز المعرفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنظم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الدورة الأولى من "ملتقى تحدي الأمية" يومي 24 و25 فبراير/شباط الجاري بدبي.

وتهدف المؤسَّسة من خلال تنظيم الملتقى إلى توفير منصة شاملة تجمع الخبراء والمعنيين بمجال محو الأمية من كل دول العالم، لتبادل الخبرات والتجارب وتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك لتقديم الحلول الناجعة للقضاء على الأمية في الوطن العربي، وتسليط الضوء على تجارب الأفراد والمؤسَّسات الملهمة في مجال محو الأمية.

ويتضمَّن جدول أعمال "ملتقى تحدي الأمية 2020" تكريم الفائزين بجائزة "تحدي الأمية 2020"، إضافة إلى تنظيم ورش عمل لعرض أحدث الدراسات والتجارب الإقليمية والدولية المرتبطة بالأمية، ومحاولة الوصول إلى أفضل التجارب المناسبة لخصوصيات المنطقة العربية.

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وكانت إحصائيات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" لعام 2018، قد أظهرت أن معدلات الأمية في الوطن العربي وصلت إلى 21 %، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 13.6%.

وبيّنت المنظمة أن الأوضاع التعليمية التي تعانيها بعض الدول العربية بسبب الأزمات والتوتّرات نتج عنها عدم التحاق قرابة 13.5 مليون طفل عربي بالتعليم النظامي.

كما تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأمية لدى الذكور في الوطن العربي تقدر بنحو 14.6%، بينما ترتفع لدى الإناث إلى 25.9%، وتتراوح نسبة الإناث الأميات في عدد من دول المنطقة بين 60 و80%.