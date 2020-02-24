كوريا الجنوبية.. سياحة وعلاج بطريقة سهلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فيما تشتهر كوريا الجنوبية كونها واحدة من أكثر الدول الآسيوية الرائدة في مجال التنمية الطبية، وخاصة السياحة العلاجية، يبحث الكثير عن أبسط الطرق وأقلها تكلفة للسفر إلى هناك. قفزة في أعداد السياح وضيوف الفنادق بأبوظبي ودبي السياحة في تايلاند تنتظر خبرا سارا للتعافى من كورونا

تتنوع خيارات الإقامة في كوريا الجنوبية وفقًا لحاجات كل شخص وقدرته المادية، حيث توجد سلاسل فنادق شهيرة مثل الريتز كارلتون أو رينيسانس أو حياة ريجينسي في المدن الكورية الكبيرة، ولو كانت ميزانيتك محدودة، فإن الفنادق المحلية مثل "Yeogwan" متاحة بغرف لا يتجاوز ثمنها 30 دولارا في الليلة، كما توجد بعض الفنادق بأسعار تصل لـ20 دولارا في الليلة.

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