سيارة تدهس مشاركين في كرنفال في #ألمانيا وسقوط جرحى

صدمت سيارة الإثنين مسيرة كرنفال في فولكمارسن بوسط ألمانيا موقعة "العديد من الجرحى"، على ما أعلنت الشرطة المحلية.
وأفادت الشرطة أنه تم "توقيف" سائق السيارة بدون أن تكشف أي تفاصيل حول ظروف الحادث أو دوافع المشتبه به في وقت يحتفل قسم من ألمانيا بـ"اثنين الورود" ضمن فعاليات الكرنفال.
وأوردت وسائل إعلام محلية أن سيارة مرسيدس رماديّة صدمت الحشد، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن عشرة اشخاص بينهم أطفال.
وكان العديد من المصابين ممددين أرضا فيما انتشرت فرق الإسعاف بكثافة في القرية البالغ عدد سكانها سبعة آلاف في مقاطعة هيسي.
وأوردت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن شهود أن السيارة صدمت الحشد قرابة الساعة 14,30 (13,30 ت غ).
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