باحث كردي لـ"اليمن العربي": تركيا بدون أمريكا في وضع يرثى له

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

"لم نعد نصدق امريكا بشكل كامل والثقة الجزئية لا تجلب الضمان والأمان" بتلك الكلمات وصف إبراهيم كابان، الباحث الكردي ورئيس موقع الجيوإستراتيجي الموقف الأمريكي الحالي داخل الأزمة السورية، لاسيما بعد اندلاع الحرب المباشرة بين تركيا والنظام السوري، مبينًا إن روسيا دفعت تركيا لاحتلال سري كانيه وكري سبيه من اجل ابعادها عن امريكا وامريكا ستسخن الازمة في ادلب من اجل ابعاد تركيا عن روسيا، مبينًا أن تركيا واردوغان أصبحا بيضة القبان لكل من القطبان المتنافسان.

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وأكد كابان لـ"الخليج 365"، أن امريكا ليست لها استراتيجية في سوريا وهذا هو ما أكدته زيارة جيفري في اقليم كوردستان وفي روجافا، مشيرًا إلى أن بقاء ادارة ترامب تعني لا يمكن ان نثق بأمريكا ابدًا وان هاجمت تركيا الان كوباني او درباسية فلن تمنع امريكا ذلك، لأن السياسة الأمريكية كلها مؤقتة للاسف وهذا ما يخيف دائمًا بعكس السياسات الروسية الواضحة في الاتفاق مع الجميع ضد الكورد.

وتطرق الباحث الكردي ورئيس موقع الجيوإستراتيجي، إلى استنجاد تركيا بحلف الناتو ومدى استجابته لها، موضحًا أن امريكا وحلف الناتو هم حماة تركيا، وكل فعل قامت بها تركيا انما بدعم حلف ناتو، ودون ناتو ودون الدعم الأمريكي تركيا في وضع يرثى له لهذا فإن الناتو وامريكا سينقذان اردوغان كما هي العادة.

وأوضح كابان، أنه بمجرد استجابة الناتو لطلب تركيا ستتوقف روسيا، لأنها غير قادرة على مواجهة ناتو، لأن اقتصاد روسيا لا يتتحمل ذلك، حيث أن اقتصاد وطاقة روسيا كطاقة ولاية امريكية واحدة، كما أنه يبيع روسيا الكثير من الاشياء لأوروبا وإن توقفت اوروبا عن شرائها ستفلس الكثير من الشركات الروسية فهي غير قادرة على دخول معارك كبيرة بحجم حلف الناتو وامريكا بعد الضربة التي تلقاها الصين من قصة كوروبا، لأن الصين كادت ان تكون الاقتصاد الاول عالميا بحلول نهاية هذا العقد.