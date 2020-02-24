توقيف الدراسة في متوسطة الهرمل اليوم احترازيا بسبب كورونا

أعلنت إدارة متوسطة الهرمل، انه تم توقيف الدراسة اليوم بشكل احترازي، بعد ثبت أن اقارب لبعض ​الطلاب​ كانوا على متن الطائرة القادمة من ​إيران​ يوم 20 شباط. وستعاود المدرسة الدوام يوم غد بعد متابعة وضع الطلاب المشار اليهم.

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