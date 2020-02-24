صندوق التعاضد الاجتماعي بالبقاع يطلق أعماله: ملاذ آمن لمئات العائلات

أعلن الصندوق التعاضدي الاجتماعي الوطني في ​البقاع​ إعادة اطلاق اعماله وتقديماته للعائلات البقاعية، وأن هذه الخطوة "تأتي انطلاقا من الواقع الصعب الذي تعيشه ​منطقة البقاع​ اجتماعيا واقتصاديا وصحيا، وشكلت هذه الانطلاقة المتجددة وما يقدمه الصندوق من خدمات استشفائية وطبية، ملاذا آمنا للمئات من العائلات البقاعية في ضوء ​الأزمة​ الاقتصادية الراهنة وخصوصاً ​المزارعين​ هم بأكثريتهم لا من ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​".

وأوضحالصندوقي في بيان أنه "كان لا بد من المباشرة بتفعيل الصندوق التعاضدي الاجتماعي الوطني واعادة تنشيطه وتفعيله واستكمال كل الاليات القانونية والادارية ووضعه قيد العمل من جديد، والاسراع بفتح باب الانتساب من جديد والتعاقد مع المؤسسات الصحية والطبية و​المستشفيات​ والمختبرات ومراكز التصوير الشعاعي"، لافتا الى أنه "في الهيكلية الإدارية والقانونية تم انجاز تجديد ترخيص الصندوق التعاضدي الاجتماعي الوطني والمسجل لدى مديرية التعاونيات في السجل التعاضدي وذلك لجعله مؤسسة تقدم الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية، وتجديد الهيكلية الادارية للصندوق بمسؤولية من خلال انتخاب مجلس إدارة جديد ولجنة رقابة ومسؤولين مؤتمنين على الصندوق وعلى تقديماته بوضوح وشفافية حفاظا على نشاطه واستمراره وتحقيقا لأهدافه".

وأوضح أن "الصندوق يغطي كلفة فارق الاستشفاء لدى ​وزارة الصحة​ و​الضمان الاجتماعي​ و​تعاونية موظفي الدولة​ ويستطيع المريض المنتسب للصندوق ان يحصل على حسومات في الاعمال الخارجية والمخبرية والصور الشعاعية التي لا تغطيها وزارة الصحة بنسبة 50%، وللمريض المنتسب للضمان الاجتماعي والتعاونية بنسبة 100% في المراكز الصحية والطبية المتعاقدة مع الصندوق".

وأعلن الصندوق أنه "يستقبل معظم المراجعات وطلبات الانتساب في مركزه في ​تعنايل​ - الطريق العام، وللمزيد من التواصل 5447458 - 92507176".