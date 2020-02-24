ردت الوزير السابقة ندى البستاني، على منتقديها، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة ان "اليوم منردّ عليكن بوصول ​باخرة​ الحفر Tungsten Explorer علبنان يلّي صار فعليّاً عالخارطة النفطية".

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كانت هذه تفاصيل خبر البستاني لمنتقديها: اليوم منردّ عليكن بوصول باخرة الحفر Tungsten Explorer علبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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