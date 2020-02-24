حسن: أدعوالطلاب الذين ملأوا استمارة تطوع للقاء الأربعاء بالوزارة

دعا ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ ​الطلاب​ اللبنانيين الذين ملأوا إستمارة تطوع لدى الوزارة إلى لقاء الأربعاء في ​وزارة الصحة​ العامة. وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، قال حسن: " أتشرف بدعوة جميع الطلاب الأطباء الأعزاء الذين ملأوا إستمارة تطوع إلى اللقاء صباح يوم الأربعاء الواقع فيه السادس والعشرين من شهر شباط الجاري ​الساعة​ 8:30 لمناقشة سبل التعاون المشترك وآلية مواكبة فرق عمل ​وزارة الصحة العامة​ العاملين على الحد من تفشي وانتشار وباء ​كورونا​ المستجد في وزارة الصحة العامة- قاعة الاجتماعات الكبرى-الطابق الرابع".

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