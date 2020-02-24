حبشي للبستاني: تعوّدنا عليكم باستباحة تامة للوزارة كأنها مقر من مقرات التيار الوطني

رد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب انطوان حبشي على الوزيرة ندى البستاني، معتبراً ان ان "معالي الوزيرة السابقة، أتحفتنا من جديد بردٍ منتقص يحافظ على الشكل ولكنه يتذاكى على المضمون، إذ أنكِ أبرزت جدولاً لإثبات تجاوبك في الرد على المعلومات أغفلتِ فيه الكثير من التفاصيل التي لا تناسبك، وغاب عنك يا معالي الوزيرة، أنتِ التي تذرعت في بيانك السابق بمرسوم التشكيل الحكومي لعدم إصدار جداول تسعير مشتقات النفطورميت ضمناً المسؤولية على مستشارك السابق، الوزير الحالي ​ريمون غجر​، أنك وفي الجدول الذي أبرزته تسلمت كتابي ردّ بتاريخ ٨/٢/٢٠٢٠، وكتاب بتاريخ ١٣/٢/٢٠٢٠"، متسائلاً: "كيف يحق لك تسلّم هذه ​الكتب​ وأنت لست وزيرة، ولست نائباً ولم تحترمي القانون وتتقدمي بطلب معلومات من ​مؤسسة كهرباء لبنان​؟ ومن أعطاك المستندات وهذا سؤال برسم مدير عام المؤسسة والوزير الحالي و​القضاء​؟

وشدد حبشي، في بيان، انه "تعوّدنا عليكم خارج القانون والمؤسسات في استباحة تامة للوزارة كأنها مقر من مقرات التيار الوطني وهي كذلك، والأهم هو التماهي بينكم كوزارة وبين مؤسسة كهرباء لبنان و​التيار الوطني الحر​، ومن المسؤول عن هذا التماهي في ظل عدة قوانين فرضت عليكم تعيينمجلس إدارة وهيئة ناظمة ولم تستجيبوا حتى اليوم"، معتبراً ان "مؤسسة كهرباء قاديشا التي طلبنا منها الموازنات منذ ٢٠١٠ حتى ٢٠١٩، لم تسلمنا إلا الموازنات لتاريخ ٢٠١٦. ونقص منها موازنات٢٠١٧ حتى ٢٠١٩، فهل تأخذون الوقت للتلاعب بها لأنها موضع الشك؟ وإذا كنا نتكلم عن موازنات في مرفق عام يفترض حسن إدارته، لماذالم يتم التدقيق لتاريخ اليوم بهذه السنوات؟ اما فيما يختص ب​مطمر الناعمة​ فقد اصبتم بالشكل وأغفلتم المضمون لأننا طلبنا عروض الشركات ​المال​ية لمناقصة سابقة قد أنجزت فتتحججون بمناقصة حالية وبتبريرات واهية لعدم الردّ، وهذا الردّ اساسي في تثبيت سوء الإدارة والتدخل السياسي وتبيان الهدر في المال العام".