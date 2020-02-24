دياب عرض مع حتي شؤون وزارته واستقبل فريق اللجنة الثلاثية للجيش

استقبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، في حضور مستشاره الاول خضر طالب، وجرى عرض لشؤون وزارة الخارجية.
كما استقبل دياب فريق اللجنة الثلاثية للجيش، عرض معه دور ومهام اللجنة والعلاقة مع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل".
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