دياب عرض مع حتي شؤون وزارته واستقبل فريق اللجنة الثلاثية للجيش

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ بعد ظهر اليوم في ​السرايا الحكومية​، وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، في حضور مستشاره الاول ​خضر طالب​، وجرى عرض لشؤون ​وزارة الخارجية​.

كما استقبل دياب فريق اللجنة الثلاثية للجيش، عرض معه دور ومهام اللجنة والعلاقة مع ​القوات​ الدولية العاملة في ​جنوب لبنان​ "​اليونيفيل​".

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