القصيفي اتصل بشبارو مستنكرا الاعتداء عليها

إتصل نقيب محرري ​الصحافة​ اللبنانية جوزف القصيفي بالزميلة في جريدة "النهار" أسرار شبارو، واطلع منها على حقيقة ما حصل معها في ​مطار بيروت الدولي​، أثناء قيامها بعملها الصحافي والإعلامي.

وأعرب لها عن تعاطفه معها، مستنكرا ما تعرضت له من إعتداء، داعيا السلطات الأمنية في ​المطار​ إلى "فتح تحقيق في الحادث وتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على سلامة الصحافيين والإعلاميين وأمنهم عند وجودهم في حرمه لتأدية مهماتهم".