القصيفي اتصل بشبارو مستنكرا الاعتداء عليها

إتصل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بالزميلة في جريدة "النهار" أسرار شبارو، واطلع منها على حقيقة ما حصل معها في مطار بيروت الدولي، أثناء قيامها بعملها الصحافي والإعلامي.
وأعرب لها عن تعاطفه معها، مستنكرا ما تعرضت له من إعتداء، داعيا السلطات الأمنية في المطار إلى "فتح تحقيق في الحادث وتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على سلامة الصحافيين والإعلاميين وأمنهم عند وجودهم في حرمه لتأدية مهماتهم".
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