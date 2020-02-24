التقى عددا من فعاليات وشباب تربل، محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة الذي يشرف على البلدية كونها لم تجر فيها انتخابات بلدية في الاستحقاق الماضي، ونقل الوفد للمحافظ "هموم ومطالب بلدتهم"، منوهين بـ"تعاون المحافظ مع كل المطالب الانمائية التي تحتاجها تربل"، شاكرين "اهتمامه المتواصل في كافة الامور الانمائية ومطالب البلدة".
بدوره وشدد المحافظ على "استمرار التعاون بين المحافظة والاهالي لما فيه مصلحة البلدة"، مؤكدا على "كل الاهتمام".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من فعاليات تربل يتلقي محافظ البقاع لنقل هموم ومطالب بلدتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.