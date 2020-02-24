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وفد من فعاليات تربل يتلقي محافظ البقاع لنقل هموم ومطالب بلدتهم

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التقى عددا من فعاليات وشباب تربل، ​محافظ​ ​البقاع​ القاضي ​كمال ابو جودة​ الذي يشرف على ​البلدية​ كونها لم تجر فيها ​انتخابات​ بلدية في الاستحقاق الماضي، ونقل الوفد للمحافظ "هموم ومطالب بلدتهم"، منوهين بـ"تعاون المحافظ مع كل المطالب الانمائية التي تحتاجها تربل"، شاكرين "اهتمامه المتواصل في كافة الامور الانمائية ومطالب البلدة".

بدوره وشدد المحافظ على "استمرار التعاون بين المحافظة والاهالي لما فيه مصلحة البلدة"، مؤكدا على "كل الاهتمام".

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