مرتضى مترئسا غرفة عمليات مكافحة الجراد: الوزارة على جهوزية تامة

طمأن وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ الى "جهوزية الفرق المختصة في الوزارة لتطبيق استراتيجية المكافحة الوقائية، تحسبا لأي موجة جراد صحراوي"، مشدداً على "ضرورة الابقاء على جهوزية عليا لمواجهة اي أضرار محتملة.

وخلال ترؤسه اجتماعا لغرفة العمليات المخصصة لمكافحة ​الجراد​ الصحراوي، تقرر "إجراء مناقصة عاجلة لشراء كميات إضافية من المبيدات الخاصة بمكافحة الجراد، وتعزيز كميات مبيدات حشرة السونا على ​القمح​ وحشرة الصندل على الصنوبر التي ترش من الجو".

كذلك تم الإتفاق على "وجوب الطلب من ​وزارة الداخلية والبلديات​ توجيه تعميم الى البلديات للاستعداد لعمليات المكافحة بين البيوت عبر التأكد من توفر المرشات والمبيدات المناسبة وشراء ما يلزم من موازناتها".

وأوصى مرتضى "بتوجيه كتب بالاجراءات المتخذة، الى كل من ​رئاسة مجلس الوزراء​، وزارتي الداخلية والبلديات والدفاع، ​قيادة الجيش اللبناني​، لجنة الحد من مخاطر الكوارث و​منظمة الفاو​".

وأكد وزير الزراعة "التعاون مع جميع الادارات الحكومية وغير الحكومية بشفافية ومرونة لحماية ​الأمن​ الغذائي للبنانيين، في ظل التواصل المستمر مع رئاسة مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة لهذا الملف".