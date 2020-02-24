استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزاف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، رئيس عام ​الرهبانية الباسيلية الحلبية​ الأرشمندريت الياس خضري يرافقه أسقف إكسرخوسية ​فنزويلا​ للروم الملكيين الكاثوليك والمدبر الرسولي لأبرشية سيدة الفردوس في ​المكسيك​ المطران جوزف خوام، وجرى البحث في شؤون مختلفة. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش استقبل رئيس الرهبانية الباسيلية الحلبية وأسقف إكسرخوسية فنزويلا والمطران خوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.