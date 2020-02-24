وصول طائرة من إيطاليا وطاقم طبي من وزارة الصحّة يفحص الوافدين الـ107

وصلت الطائرة الآتية من ​إيطاليا​ إلى ​مطار بيروت الدولي​، وطاقمٌ طبي من وزارة الصحّة يفحص الوافدين الـ107 على متنها في هذه الاثناء. إضغط للمزيد

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