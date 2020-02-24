خلية الأزمة: منع المواطنين اللبنانيين وسائر المقيمين في لبنان من السفر إلى المناطق التي سجلت إصابات بكورونا

تخذت خلية ​الأزمة​ الوزارية، برئاسة رئيس ​الحكومة​ الدكتور ​حسان دياب​، وحضور نائبة رئيس ​مجلس الوزراء​ وزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​، ووزراء: ​البيئة​ و​الدولة​ لشؤون التنمية الإدارية ​دميانوس قطار​، الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​، ​الإقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمة​، ​الطاقة​ و​المياه​ ​ريمون غجر​ و​الصحة العامة​ ​حمد حسن​، ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية و​الضمان الاجتماعي​ الدكتورة بترا خوري، وبناء على توصيات "لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس ​الكورونا​"، ونظرا للتطورات الأخيرة في ما خص الفيروس، القرارات التالية:

- عزل الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة والوافدين من المناطق التي سجلت إصابات في ​مستشفى​ ​رفيق الحريري​ الحكومي.

- تكليف ​وزارة الداخلية​ السلطات المحلية (البلديات) بالإشراف على تطبيق إجراءات العزل الذاتي للمواطنين العائدين من المناطق التي سجلت إصابات، والذين لم تظهر عليهم عوارض الإصابة، وكذلك جميع المقيمين معهم في سكن واحد.

- تكليف ​وزارة الصحة​ بتعميم إجراءات العزل الذاتي المذكور في البند 2 أعلاه على المواطنين والسلطات المعنية.

- منع المواطنين ال​لبنان​يين وسائر المقيمين في لبنان من السفر إلى المناطق التي سجلت إصابات، وتكليف اللجنة بتزويد ​المديرية العامة للأمن العام​ بلائحة عن هذه المناطق لتطبيق هذا المنع في كل الموانىء والمرافىء ومطار رفيق الحريري الدولي.

- توقيف الحملات والرحلات الى المناطق المعزولة في الدول التالية: ​الصين​، ​كوريا الجنوبية​، ​إيران​ و​ميلانو​ في ​إيطاليا​ ودول أخرى، على أن يستثنى من ذلك ​حالات​ السفر الضرورية (طبابة، تعليم، عمل) وتكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع بالإشراف على تطبيق هذه المعايير بالتنسيق مع المديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للأمن العام وقائد ​جهاز أمن المطار​.

- تكليف ​وزارة الخارجية​ بالتنسيق مع وزارتي ​السياحة​ والصحة وكذلك المديرية العامة للأمن العام، الإتصال باللبنانيين الموجودين في المناطق المصابة ومتابعة أوضاعهم الصحية والتنسيق مع السلطات المحلية لتأمين العلاجات المطلوبة وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.

- تكليف وزارتي ​الاقتصاد​ والصحة، منع تصدير معدات ​الوقاية​ الفردية الطبية (PPE) وإحصاء المخزون المحلي منها وتأمين استيراد الكميات اللازمة.

- التعميم على الأندية الرياضية و​المدارس​ والحضانات و​الجامعات​ والمطار والطائرات وسائر أماكن تجمع المواطنين، الإلتزام بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية والتعقيم المتكرر وفقا لإرشادات وزارة الصحة.

- تكليف وزارة الصحة بتخصيص مستشفى حكومي في كل محافظة ليكون مركزا حصريا لاستقبال أي حالة إصابة بالكورونا وتجهيزه بالمواصفات والمعدات المطلوبة.

- تكليف ​وزارة الإعلام​ بالتنسيق مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى مجلس الوزراء ووزارة الصحة، إعلام الرأي العام اللبناني بشكل شفاف ودوري، بكافة الإجراءات والقرارات والتطورات تباعا، بالتعاون مع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة و​مواقع التواصل الإجتماعي​.

- حصر نقل حالات الإصابة أو المشتبه بإصابتهم بجمعية ​الصليب الأحمر اللبناني​ دون سواها".