MTV: ركاب الطائرة الايطالية التي وصلت الى بيروت لا يعانون من الكورونا

أفادت معلومات قناة الـ"MTV" أنه "بعد الكشف على ركّاب الطائرة الايطالية التي وصلت إلى ​مطار بيروت​ تبيّن أنّ لا أحد منهم يُعاني من أيّ عوارض لفيروس "كورونا".

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