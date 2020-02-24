ترامب: العلاقة بين أميركا والهند شراكة شاملة وكاملة

شدد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على أن "العلاقة بين ​أميركا​ و​الهند​ ليست فقط مجرد علاقة، ولكنها شراكة شاملة وكاملة"، واصفا رئيس الوزراء الهندي ​ناريندرا مودي​ بـ"الصديق الجيد وهو زعيم رائع، الجميع يحبه، ولكنه حازم جداً".

ورأى ترامب، في لقاء مع مودي، أن "الهند تمنح الأمل للبشرية بأكملها، فقد سافرت أنا وميلانيا 8 آلاف ميل حول ​العالم​ لإيصال رسالة مفادها أن أميركا تحب الهند وتحترمها، ونعمل على التوصل لاتفاق تجاري شامل بين الهند و​الولايات المتحدة الأميركية​ لصالح الدولتين"، لافتا الى أن "الهند سوق كبيرة للغاية للصادرات الأميركية وأميركا تعد أكبر سوق لصادرات الهند، لذلك أميركا قوية، هو أمر جيد بالنسبة للهند".

وأشار ترامب الى أنه "سوف نتوصل قريباً لاتفاق تجاري كبير، يجري التفاوض بشأنه مع رئيس الوزراء مودي، وهو مفاوض حازم للغاية"، متعهدا "بتعزيز العلاقات التجارية، وقال إن بلاده على استعداد لإمداد الهند بمعدات دفاعية ما بين طائرات ​مسيرة​ ومروحيات وأنظمة دفاعية".