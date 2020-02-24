الصحة العالمية: على العالم أن يتهيأ لاحتمال وباء عالمي جراء كورونا

اكد مدير عام ​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه على العالم أن يبذل المزيد من الجهود لاحتواء تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد وأن عليه الاستعداد لـ"وباء عالمي محتمل".

وقال غيبريسوس إن المنظمة لا تعتبر أن الفيروس الذي أسفر انتشاره عن وفاة أكثر من 2600 شخص وصل إلى مرحلة وباء عالمي، لكنه أشار إلى أن على دول العالم "القيام بكل ما هو ممكن للاستعداد لوباء عالمي حتمل".