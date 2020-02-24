الخارجية الاماراتية تمنع مواطنيها من السفر الى إيران وتايلاند

أعلنت ​وزارة الخارجية​ ​الإمارات​ية أنه "في ظل جهود ​الدولة​ لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد "كورونا"، في عدد من الدول، وحرصا من الوزارة على سلامة وصحة المواطنين، تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من ​إيران​ و​تايلاند​ في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر".

ودعت الوزارة في بيان "المواطنين المتواجدين في تلك الدول التواصل مع ​السفارة​ أو مع مركز الاتصال بالوزارة، بالإضافة إلى التسجيل في خدمة "تواجدي".