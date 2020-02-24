الخارجية الاماراتية تمنع مواطنيها من السفر الى إيران وتايلاند

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أنه "في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد "كورونا"، في عدد من الدول، وحرصا من الوزارة على سلامة وصحة المواطنين، تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر".
ودعت الوزارة في بيان "المواطنين المتواجدين في تلك الدول التواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة، بالإضافة إلى التسجيل في خدمة "تواجدي".
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