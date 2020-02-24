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الخارجية الاماراتية تمنع مواطنيها من السفر الى إيران وتايلاند

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أعلنت ​وزارة الخارجية​ ​الإمارات​ية أنه "في ظل جهود ​الدولة​ لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد "كورونا"، في عدد من الدول، وحرصا من الوزارة على سلامة وصحة المواطنين، تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من ​إيران​ و​تايلاند​ في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر".

ودعت الوزارة في بيان "المواطنين المتواجدين في تلك الدول التواصل مع ​السفارة​ أو مع مركز الاتصال بالوزارة، بالإضافة إلى التسجيل في خدمة "تواجدي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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