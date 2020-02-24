أعلن وزير النقل التونسي روني الطرابلسي خلال زيارة إلى مطار تونس قرطاج الدولي، أن "تونس قد تتخذ قرارا غدا أو بعد غد، يصل إلى حد إيقاف الرحلات إلى مدينة ميلانو الإيطالية"، مشيرا الى أن "بلاده تتابع عن كثب تطور الحالة في إيطاليا"، ومؤكدا أنه "اجتمع مع رئاسة الحكومة ووزارة الصحة، لاتخاذ قرارات للحيلولة دون دخول هذا الفيروس".
من جهته، لفت المدير العام لشركة الخطوط التونسية، إلياس المنكي، الى "وجود تنسيق مع رئاسة الوزراء لاتخاذ قرارات بشأن إغلاق بعض الوجهات جراء تفشي فيروس "كورونا"، خاصة وأن تونس تربطها عدة وجهات بحرية وجوية مع القارة الأوروبية".
وأودى فيروس "كورنا" المستجد (كوفيد - 19) الذي انتشر شمالي إيطاليا، بحياة 6 أشخاص.
إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة أنه لم تسجل أية حالة مشتبهة أو مؤكدة إصابتها بفيروس "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل التونسي: الوضع الصحي في إيطاليا قد يدفعنا لإيقاف الرحلات إلى ميلانو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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