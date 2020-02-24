الشرطة الألمانية تعتقل المشتبه به في حادث الدهس وسط برلين

أعلنت ​الشرطة الألمانية​ عن اعتقال المشتبه به في حادث الدهس الذي حصل في البلاد. وقد أفادت ​الشرطة الألمانية​ عن إصابة 10 أشخاص على الأقل إثر اقتحام ​سيارة​ مسرعة لحشد من الناس في مدينة فولكمارسن في ​ألمانيا​.

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