الخارجية الأميركية: إتخذنا إجراءات لمنع نظام مادورو من سرقة ممتلكات فنزويلا

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ اتخذت إجراءات لمنع نظامالرئيس الفنزويلي نيكولاسمادورومن سرقة ممتلكات ​فنزويلا​، واستمرار التعدي على الديمقراطية عبر إدراج ​عقوبات​ ضد شركة "روسنفت" الروسية، التي تدعم "الديكتاتور" مادورو ومكنته من قمع الشعب الفنزويلي". إضغط للمزيد

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