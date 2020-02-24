الحرس الثوري الايراني: مستعدون لتقديم كل أنواع الدعم للحؤول دون تفشي كورونا

أعلن قائد ​الحرس الثوري الايراني​، ​اللواء​ ​حسين سلامي​، في ​اتصال​ هاتفي مع ​وزير الصحة​ ​سعيد نمكي​ "استعداد الحرس لتقديم كل أنواع الدعم والخدمات للحؤول دون تفشي فيروس "كورونا"، مؤكداً ان "جميع المؤسسات الصحية والعلاجية التابعة للحرس على استعداد لمواصلة تقديم خدمات الرعاية العلاجية والمساعدة حتى تعود الظروف إلى طبيعتها".

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