حماس: إذا وسعت إسرائيل قصفها على غزة ستدفع الثمن

أشارت حركة حماس إلى أن "الفصائل الفلسطينية ردت على الجريمة الإسرائيلية بشكل موحد، وأنه إذا وسعت إسرائيل قصفها على قطاع غزة ستدفع الثمن".
وأشارت الحركة في بيان لها بأنه "إذا قرر الإحتلال توسيع عدوانه على غزة بسيواجه بمقاومة لم يشهدها من قبل".
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