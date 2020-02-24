نتانياهو يطلب بعد اجتماع مع قيادة الجيش بتوسيع الضربات على غزة

أجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ اجتماع موسع مع ​قيادة الجيش​ الاسرائيلي في مقر ​وزارة الدفاع​ في ​تل أبيب​، وطلب توسيع الضربات على ​قطاع غزة​". إضغط للمزيد

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