الصحة الكويتية: لم نستثني أي شخص عائد من إيران من إجراءات الحجر الصحي

أفادت ​وزارة الصحة​ ​الكويت​ية أنها لم تستثن أي شخص عائد من ​إيران​ من إجراءات الحجر الصحي في البلاد، وأكدت الوزارة أن "جميع المواطنين العائدين للكويت فجر اليوم من ​طهران​ وقم كانوا على علم بالإجراءات التي ستتخذ بشأنهم قبل صعودهم الطائرة في طهران". وأعلن تلفزيون "الحدث" عن إلغاء الإحتفالات بالعيد الوطني الكويتي.

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