الاتحاد الأوروبي: ننظر في سيناريوهات مختلفة للتعامل مع أزمة انتشار كورونا

أعلن مسؤول إدارة الأزمات في ​الاتحاد الأوروبي​، يانيش لينارشيش أن "التكتل يبحث سيناريوهات مختلفة لتطور الأوضاع الخاصة بتفشي فيروس "كورونا" على أراضيه، وسيجري بحث المسألة اليوم في اجتماع للجنة الصحة في ​المفوضية الأوروبية​"، مشيراً إلى أن "​منظمة الصحة العالمية​ لم تصدر أي توصيات بشأن وقف التنقلات، بما فيها عبر السكك ​الحديدة​، على خلفية انتشار الفيروس، واستراتيجية الاتحاد لمكافحة "كورونا" تقوم على ثلاثة ركائز وهي تحليل الوضع، والتنسيق، والاستجابة المتناسبة".

وأكد لينارشيشان ان "الاتحاد يعمل ما بوسعه لمساعدة الدول الأعضاء، لكن لا داع للذعر، ولا ينبغي الاستسلام للتضليل، بل يجب تنسيق الجهود وتبادل المعلومات باستمرار، فليس هناك من سبيل آخر للتغلب على المشكلة".