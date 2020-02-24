سلطات عُمان تعلن عن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات في سلطنة عُمان عن إصابة مواطنتين عُمانيتين قادمتين من إيران بفيروس كورونا.
وأعلن التلفزيون العماني عن تعليق الرحلات الجوية إلى إيران.
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