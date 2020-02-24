شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يطالب بإعفاء مركز مجدى يعقوب بـ6 أكتوبر من كافة المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، الحكومة بإعفاء مركز مجدى يعقوب للقلب الذى يقام فى 6 أكتوبر من كافة المستحقات، لاسيما وأنه يقدم خدمة مجانية وخدمات لطبقات فقيرة فى المجتمع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، المخصص لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .

كما طالب عبد العال، بضرورة تسهيل جميع الإجراءات التى يحتاجها المركز، قائلا ً:" يجب علي وزير الإسكان تسهيل الإجراءات الخاصة بمركز الدكتور مجدي يعقوب الذي ينشأ في مدينة 6 أكتوبر، واعفاءه من المستحقات، لاسيما وأنه يقدم خدمات مجانا ويخدم طبقات فقيرة".

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وأشار عبد العال، إلي إشادة الوفد الفرنسي الذي كان بصحبة النائب أيمن أبو العلا، في زيارته إلي أسوان بالدكتور مجدي يعقوب والفريق الطبي المعاون، قائلا ً: مش مصدقين ان هناك صرح طبي بهذا المستوي في أقصي جنوب الودي.

يذكر أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، تأسست فلسفته والتعديلات الواردة عليه على مبادئ محددة، يمكن إيجازها فيما يلي، تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، و إحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، والتأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر.

وكذلك مراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، وتذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرًا لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني، و تخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذي كان يمثل حجر عثرة في طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها.