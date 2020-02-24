شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: مخالفات البناء تحدث جهاراً نهاراً.. ومطالبات برلمانية بفصل الحضر عن القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن مخالفة البناء تحدث جهاراً نهاراً وليست في الخفاء، ولا تتم إلا بالتواطؤ، مشيراً إلي أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء مفصلي ولابد من التدقيق فيه للتسهيل علي المواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، المخصص لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، تعقيباً علي مطالبات بعض النواب بالتروي في مناقشة مشروع القانون.

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وأضاف رئيس مجلس النواب، أن هذه المخالفة ظاهرة للعيان وليست مثل أي جريمة أخرى تتم في الخفاء.

وشهدت الجلسة مطالبات برلمانية بالتروي في مناقشة مشروع القانون وأخرى تتعلق بفصل الحضر عن الريف لاسيما واختلاف طبيعة كل منهما علي الأخر.