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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: العالم كله يقدر مجدى يعقوب وأنا أشد المتعصبين له والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الدكتور مجدى يعقوب يحظى بحب واحترام وتقدير مصر كلها قيادة وشعبا، بل وتقدير العالم والوطن العربى، "ومن اقترب منه ينحنى للجانب الإنسانى لديه".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، تعقيبا على كلمة النائب عماد جاد، الذى طالب بمحاسبة كل من تطاول على الدكتور مجدى يعقوب.
وقال عماد جاد، "الدكتور مجدى يعقوب يتعرض لحملة كراهية ضده، وهناك بعض الشخصيات بتقول هيروح النار، هيروح كذا، هذا رجل يعمل لمصلحة الدولة وهناك حملة كراهية ضده".
وعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب "الدكتور مجدى يعقوب له كل التقدير والاحترام، وهو يحظى بتقدير كل قيادات الدولة ابتداء من رئيس الجمهورية إلى أصغر مسئول في مصر، بل ويحظى باحترام كل المواطنين في مصر، وليس فى مصر وحدها وإنما في الوطن العربى والعالم كله"، وهنا رد النواب في القاعة بالتصفيق الحاد تقديرا للدكتور مجدى يعقوب.
أحد النواب متحدثا
أحد النواب
الجلسة العامة
جلسة البرلمان
حديث النواب
رئيس البرلمان
رئيس مجلس النواب
ضحكة رئيس البرلمان
على عبد العال
مناقشات نيابية
نائب بالبرلمان
نائب
نائبة
نقاش ضاحك بين نائبين
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